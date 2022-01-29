"Жизнь подарила мне шанс встретиться с ним": Жиру посвятил трогательный пост Шевченко
Французский форвард Милана Оливье Жиру решил окончательно закрепить статус идола за украинской легендой.
"Раньше моим любимым игроком был нападающий Милана Андрей Шевченко. Жизнь подарила мне шанс встретиться с ним несколько раз.
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И носить ту же футболку, что и он. Я всегда равнялся на Шеву. Жизнь прекрасна, все может случиться: только верь в это», – написал Жиру на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, Шевченко выступал за Милан с 1999 года. За семь сезонов забил за "россонери" 175 мячей и является вторым лучшим бомбардиром в истории команды.
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