"Раньше моим любимым игроком был нападающий Милана Андрей Шевченко. Жизнь подарила мне шанс встретиться с ним несколько раз.

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И носить ту же футболку, что и он. Я всегда равнялся на Шеву. Жизнь прекрасна, все может случиться: только верь в это», – написал Жиру на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Шевченко выступал за Милан с 1999 года. За семь сезонов забил за "россонери" 175 мячей и является вторым лучшим бомбардиром в истории команды.

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