"Сегодня у тебя должно быть четкое понимание, на какой ты стороне. Сегодня так нельзя, что ты играешь за одну команду, а назавтра тебя прижали – и ты поднял ручки и просишь прощения. Это как виновный первоклассник, у которого еще нет опыта, и он говорит: "Меня использовали, я не понимал, что делал". Сегодня есть белое и черное.

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Сейчас у меня есть определенные ограничения в перемещении не в страны Евросоюза. Поэтому не могу вернуться ни в Украину, ни в Беларусь. Обязательно вернусь в Украину, надеюсь, что это произойдет как можно быстрее. Я живу там, там мой дом", – сказал Хацкевич в интервью одному из белорусских изданий.

Напомним, у бывшего игрока и тренера Динамо четкая проукраинская позиция. Хацкевич открыто называет руссиян агрессорами, а родную Беларусь – пособниками оккупантов.

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