"Живу, как в боевике": сын экс-полузащитника Динамо чудом избежал смерти – в его самолет могла попасть иранская ракета

Владимир Коман-младший, полузащитник клуба Сепахан, рассказал об ужасах, которые пережил и продолжает переживать, оказавшись в чемпионате Ирана.

"Нам дали пять выходных, и я полетел в Краснодар, – рассказывает Владимир Коман в интервью сайту Sportbox.ru. – В это время убили генерала (Касема Сулеймани, – Футбол 24), закрыли воздушное пространство, но я все же смог вернуться в Иран. Наш бразильский форвард Кирос прилетел только через три недели – говорит, боялся возвращаться. Не знал, что будет дальше.

Когда американцы сказали, что войны не будет, иранцы по ошибке сбили самолет с украинскими пассажирами (Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины был сбит 8 января двумя ракетами класса "земля-воздух" ближнего радиуса действия Тор-М1 через три минуты после взлета – погибли 176 человек, среди них 11 украинцев, – Футбол 24), а я прилетел накануне. То есть это могло случиться и со мной.

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До этого тоже было сильное напряжение. Поднялись цены, народу это не понравилось – люди выходили на улицы и поджигали банки, всякие места. Полиция стреляла по ним. В общем, для меня это больше похоже на боевик, чем на футбольный сезон. Родные очень переживают за меня".

Теперь Коман страдает от пандемии коронавируса.

"Иранские новости я не понимаю, но местные ребята говорят, что ситуация очень плохая. Каждый день прибавляется больше тысячи заболевших. Иранцы пытаются бороться с этим, но страна более сорока лет под санкциями – здесь нет нужных лекарств, а тесты на коронавирус привозят из-за границы. (…) Из двадцати восьми игроков тренируется где-то шестнадцать – не больше. Остальные дома. Некоторые болеют. Говорят, гриппом. Не знаю, правда это или нет. У некоторых в семье есть заболевшие коронавирусом – и они на карантине. В общем, в команде что-то есть, но об этом не говорят".

Владимиру Коману – 31 год. Он родился в Ужгороде, но имеет венгерское гражданство и даже провел 36 матчей за сборную Венгрии. В середине "нулевых" подавал большие надежды в Сампдории, впоследствии выступал за Монако. Его отец – Владимир Коман-старший – был полузащитником киевского Динамо в середине 80-х, но не сумел пробиться в основной состав.

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