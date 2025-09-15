Бывший нападающий Паоло Ди Канио выразил свое восхищение Лукой Модричем, который стал ключевой фигурой в матче против Болоньи.

"Великолепный, живой памятник. Шикарный, сказочный. Достаточно сказать одно: красота и элегантность", – отметил Ди Канио в эфире Sky Sport, описывая игру Модрича в матче с Болоньей.

В этой встрече Лука стал самым возрастным игроком, забившим в Серии А. Он сделал это в возрасте 40 лет и 5 дней, побив предыдущий рекорд Нильса Лидхольма, который забил гол в возрасте 38 лет и 169 дней 26 марта 1961 года в ворота Интера.

Реал "списал" Модрича, и потому отказался продлевать с ним контракт прошлым летом.

