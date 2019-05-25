"Житомирский Месси", тебе пора отдохнуть", – Панков объявил о возвращении Наумца из Греции

Экс-хавбек Динамо Владислав Наумец завершил свои "греческие каникулы".

Владислав Наумец провел прошлый сезон в составе греческой Янины. 20-летний полузащитник вернулся в Украину, об этом сообщил его футбольный агент Александр Панков.

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"Житомирский Месси", тебе пора отдохнуть, потому что скоро новый вызов", – написал Панков в instagram.

Какой именно вызов ожидает Владислава пока неизвестно, агент традиционно держит интригу.

За греческий клуб Наумец провел 6 матчей (129 минут).

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