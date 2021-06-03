Чемпион мира вскоре станет игроком Милана, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Переход Жиру в стан "россонери" невероятно близок. В течение последних нескольких дней интерес к опытному нападающему проявил ряд клубов: лондонские Кристал Пэлас и Вест Хэм, а также американские Нью-Йорк Сити и Интер Майами. Однако для француза Милан – первый выбор, а условия 2-летнего контракта с итальянским грандом уже согласованы.

К слову, в сезоне 2020/21 Оливье Жиру провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 11 мячей.

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