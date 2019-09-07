Жиру станет редактором журнала "Иисус"

Нападающий Челси Оливье Жиру рассказал о своем отношении к вере.

"Я постараюсь рассказать о своей вере. Я чувствую, что я должен использовать СМИ, чтобы говорить о том, что меня волнует, о моей преданности Иисусу Христу. Недавно в Лондоне мы проводили прием для преследуемых христиан. Все прошло очень хорошо. В футболе вера не слишком распространена. Иногда меня узнают в церкви. Нужно быть скромным и рассудительным. Вот что близко моему сердцу.

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Я стану редактором журнала "Иисус", он выйдет в середине сентября. Это важная тема, не только потому, что я об этом говорю. То, что происходит сейчас в футболе – гомофобные баннеры, расизм – заставляет меня сказать "Стоп" этому", – заявил Жиру изданию Le Figaro.

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