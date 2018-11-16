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Жиру: Сейчас невозможно демонстрировать гомосексуальность в футболе

00:45 3 Читати українською
Жиру: Сейчас невозможно демонстрировать гомосексуальность в футболе
Оливье Жиру / соцсети

Форвард Челси Оливье Жиру высказал свою позицию касательно футболистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Это было очень эмоционально. Это момент, когда я сказал себе, что не могу показать гомосексуальность в футболе. Раздевалка, много тестостерона в ней, вы вместе находитесь здесь, коллективный душ... Это запутанно, но оно так и есть.

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Я понимаю боль тех игроков, которые делают каминг-аут, это реальный тест после годов работы над собой. Я очень толерантный к этому – когда я был в Монпелье, я был вовлечен в "драку" для позирования на журнал Тету. Когда в Арсенале меня попросили надеть повязку с радугой в поддержку геев, я делал это. В футболе еще много работы над этим, говорить это самое меньшее", – цитирует Жиру The Guardian.

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Теги
Англия Оливье Жиру Оливье Жиру Арсенал Арсенал Челси Челси Монпелье Монпелье
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