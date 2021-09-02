Француз сдал положительный тест на Covid-19, информирует официальный сайт Милана. Жиру имеет хорошее самочувствие и находится в изоляции от одноклубников.

Милан оформил переход форварда из Серии B

Интересно, что Оливье не контактировал с игроками Милана сразу после матча с Кальяри, который состоялся 29 августа. Нападающий имеет время, чтобы вылечиться от болезни – уже 12 сентября "россонери" встретятся с Лацио в рамках Серии А, а через 3 дня вернутся в Лигу чемпионов матчем против Ливерпуля. Отметим, что Милан в последний раз выступал в Лиге чемпионов еще в 2013 году.

К слову, Жиру уже сыграл 2 матча за Милан после своего перехода в Челси, отметившись 2 голами.

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