Жиру продлил контракт с Челси

Нападающий Челси Оливье Жиру продлил контракт с лондонцами до лета 2020-го года.

"Мы очень рады, что Оливье будет игроком Челси еще один сезон. С тех пор, как он присоединился к нам полтора года назад, Жиру иногда приходилось терпеть и ждать шансов, но все же он смог внести свой положительный вклад в команду.

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Будь то его бескорыстная игра или 10 голов в Лиге Европы в нынешнем сезоне, он был важным членом команды, и мы надеемся, что он сможет выиграть второй трофей в составе Челси в Баку в конце этого месяца", – сказала директор Челси Марина Грановская в комментарии официальному сайту Челси.

В текущем сезоне Жиру провел 44 матча в составе Челси во всех турнирах, отметившись 12 голами и 8 ассистов.

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