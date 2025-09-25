В рамках 1-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА 2025/26 свои матчи провели Лилль и Стяуа. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига Европы УЕФА 2025/26, основной этап, 1-й тур

Хоу Эхед Иглз – Стяуа – 0:1

Гол: Микулеску, 13

Лилль – Бранн – 2:1

Голы: Игаман, 54, Жиру, 80 – Магнуссон, 60

"Не нужно каждый раз указывать на него пальцем": Гасперини защитил Довбика от критики журналистов

Хоу Эхед Иглз впервые с 1984 года сыграл в групповом/основном этапе еврокубков, но начал свой путь с поражения. Нидерландцы в родных стенах уступили Стяуа, хотя в статистическом плане хозяева доминировали. "Орлы" нанесли вдвое больше ударов (16:8), значительно чаще заходили в штрафную (28:16 по касаниям) и наиграли на 1,24 ожидаемых гола (против 0,54 у румын).

Вот только забить Гоу Эхед Иглз так и не удалось. Стяуа же открыла счет еще на 13-й минуте, когда Алибек (нападающий сборной Румынии) прострелил в штрафную на Микулеску. Давид же вколотил с полуоборота, прошив кипера – 0:1. Этот гол оказался единственным во встрече.

В параллельном матче Лилль переиграл Бранн. При довольно равной игре французы вышли вперед – это Хамза Игаман открыл счет, продлив забивную серию "догов" до 60 игр подряд. Ни один другой клуб из топ-5 чемпионатов не сделал даже 25.

60 – Plus longues séries en cours parmi les équipes du Top 5 avec au moins un but inscrit à domicile toutes compétitions confondues :



Лилль – 60

Реал Мадрид – 24

Осасуна – 23



Файлы. #ЛОССКБ https://t.co/19WZWWiNlY - OptaJean (@OptaJean) September 25, 2025

Норвежцы отыгрались в результате эффектной комбинации уже на 60-й минуте, но последнее слово осталось за хозяевами. Победный гол на 80-й минуте провел 38-летний Жиру, замкнув подачу с правого фланга. 2:1! Лилль торжествует.

"Зинченко пережил тяжелый вечер": тренеру Ноттингема советуют посадить украинца на скамейку запасных после неудачного матча ЛЕ