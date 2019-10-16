Жиру получил предложения от двух клубов МЛС

Нападающий Челси Оливье Жиру может в ближайшее время сменить чемпионат и страну.

Форвард сборной Франции и лондонского Челси Оливье Жиру может продолжить карьеру в МЛС, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира. 33-летний француз получил предложения о трансфере от американского клуба Нью-Йорк Сити и канадского Ванкувера.

Жиру может воссоединиться с экс-наставником в Италии

Французский игрок готов пойти на такой шаг из-за недостатка игровой практики в своем клубе.

Напомним, в сезоне 2019/20 Оливье Жиру провел за Челси всего 5 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Зато в составе сборной Франции форвард осенью забил уже 3 гола.

"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛ