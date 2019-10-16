toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ ЕВРО-2020

Жиру получил предложения от двух клубов МЛС

16:16 22 Читати українською
Жиру получил предложения от двух клубов МЛС
Оливье Жиру / Фото из открытых источников

Нападающий Челси Оливье Жиру может в ближайшее время сменить чемпионат и страну.

Форвард сборной Франции и лондонского Челси Оливье Жиру может продолжить карьеру в МЛС, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира. 33-летний француз получил предложения о трансфере от американского клуба Нью-Йорк Сити и канадского Ванкувера.

Жиру может воссоединиться с экс-наставником в Италии

Французский игрок готов пойти на такой шаг из-за недостатка игровой практики в своем клубе.

Напомним, в сезоне 2019/20 Оливье Жиру провел за Челси всего 5 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Зато в составе сборной Франции форвард осенью забил уже 3 гола.

"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛ

blog_ava
Блохин прокомментировал победу сборной Украины над Португалией, которая подарила команде Шевченко выход на Евро-2020
06:00
1090
Теги
Ванкувер Ванкувер Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити Челси Челси Оливье Жиру Оливье Жиру Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
20
час
:
51
мин
Агробизнес
14:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук