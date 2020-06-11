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Жиру поиздевался над Батшуаи на тренировке Челси – чемпиону мира пришлось убегать

09:33 89 Читати українською
Жиру поиздевался над Батшуаи на тренировке Челси – чемпиону мира пришлось убегать
Миши Батшуаи и Оливье Жиру / Фото ФК Челси

Футболисты Челси в рамках подготовки к возобновлению сезона АПЛ не жалеют друг друга.

Форвард Челси Оливье Жиру унизил Миши Батшуаи на тренировке, технически пробросив бельгийцу мяч между ног.

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Такой финт вызвал бурные эмоции у других игроков лондонского клуба, а "пострадавший" погнался за своим обидчиком.

Напомним, Челси проведет свой первый официальный поединок после карантина 21 июня, "синие" заедут в гости к Астон Вилле. После 29-ти туров АПЛ лондонцы расположились на 4-й строчке.

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Англия Видеоновости футбольные курьёзы Оливье Жиру Оливье Жиру Миши Батшуайи Миши Батшуайи
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