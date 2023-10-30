"Я человек, а не робот. У меня есть эмоции. Я был разочарован, потому что был убежден, что все еще могу помочь команде, но я уважаю выбор тренера. Позже я успокоился. Я всегда хочу лучшего для своей команды. Я был разочарован, потому что мы должны были выиграть эту игру.

Дубль Жиру и камбек с шедевром в видеообзоре матча Наполи – Милан – 2:2

Рад двум своим голам. У меня было два хороших паса от одноклубников. Однако я разочарован результатом, у нас была возможность выиграть матч. После 2:1 они набрались уверенности, стадион подтолкнул их. Это был переломный момент. После первого гола Наполи мы не знали, продолжать атаковать или обороняться.

Они это заслужили, дожали до конца. В конце концов мы могли выиграть. Думаю, что это был хороший матч для зрителей", – цитирует Жиру PianetaMilan со ссылкой на Sky.

Жиру сделал дубль и с гневом покинул поле, а Милан потерял выездную победу над Наполи