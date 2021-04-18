Ветеран всерьез заинтересовал итальянскую Рому, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Директор "волков" Тьягу Пинту уже провел встречу с агентами Жиру. Летом нападающий станет свободным агентом и уже пользуется большим спросом на Апеннинах. Конкуренцию римлянам в борьбе за чемпиона мира составят Интер, Милан и Ювентус. Также на опытного форварда ранее претендовал Вест Хэм.

В нынешнем сезоне Оливье Жиру провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей.

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