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Жиру может оказаться в Ницце

12 мая 14:30 49 Читати українською
Жиру может оказаться в Ницце
Оливье Жиру / Evening Standard

Технический директор Ниццы Джайлс Гриманди заявил, что французский клуб заинтересован в подписании нападающего Челси Оливье Жиру.

"Я говорил с главным тренером команды об Оливье Жиру, но мы не говорили с самим нападающим. Я очень хорошо его знаю, ведь участвовал в его трансфере из Монпелье в Арсенал.

Жиру стал первым игроком Челси, кому удалось отличиться 10 голами в одном евросезоне

Однако он сам определится со своим будущим. Пока я с ним не разговаривал. Если он решит перейти в Ниццу, то он знает, какими средствами мы располагаем", – поделился Гриманди в комментарии TheSun.

В текущем сезоне Жиру провел в составе Челси 43 матча во всех турнирах, отметившись 12 голами и 8 ассистов.

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Челси Челси Оливье Жиру Оливье Жиру Франция Ницца Ницца
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