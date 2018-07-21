Жиру может быть арендован Атлетико

Лондонский Челси и мадридский Атлетико ведут переговоры об аренде форварда "синих" Оливье Жиру.

Триумфатор ЧМ-2018 может перебраться на Ванда Метрополитано, сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио на своем персональном сайте.

По информации инсайдера, Атлетико заинтересован в переходе Жиру и готов арендовать форварда на год с правом выкупа. В то же время боссы Челси согласны отдать французского нападающего в аренду с обязательством выкупить контракт Оливье через год. Переговоры продолжаются.

Лондонцы готовы проститься с Жиру, поскольку договариваются о переходе форварда Гонсало Игуаина из туринского Ювентуса. Французский форвард перешел на Стэмфорд Бридж зимой. За "синих" Оливье Жиру провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей.

Неймар говорит "нет": кого приобретет Реал после провала с бразильцем