"Этот матч будет для меня очень значимым, я горжусь, что сыграю 100 встреч за сборную. Я никогда не устанавливал себе планки и всегда двигался поэтапно. 100 – замечательная цифра, но у меня впереди еще есть время, несколько лет, чтобы продолжать играть и прогрессировать. Психологически и физически я чувствую себя прекрасно.

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Платини абсолютно прав, когда говорит, что самое важное – это помогать своей команде победить, сделав голевую передачу или забив гол. Когда я помогаю товарищам, мне это очень приятно, и это вознаграждается. Я хочу сравняться с Платини по количеству голов как можно скорее. Это будет для меня привилегией, я смогу гордиться тем, что я сравнялся с легендой французского футбола. Я понимаю, как мне повезло, что я провел почти 100 матчей за сборную, и у меня есть шанс сравняться с Платини, приблизиться к Анри в иерархии бомбардиров (в активе Жиру 40 мячей за сборную).

У меня необычная карьера. Я перешел в команду Лиги 1 в возрасте 25 лет, и с того момента у меня была возможность выступать за сборную, и это было только преимуществом. Думаю, я хороший пример для ребят, которые только в 17-18 лет становятся профессионалами, ведь у каждого свой путь. Через терпение, самопожертву, веру в себя и благодаря встречам с нужными людьми всегда можно достичь многого", – цитирует Жиру официальный сайт Челси.

Франция – Украина: анонс товарищеского матча

Напомним, товарищеский матч Франция – Украина начнется сегодня, 7 октября, на легендарном Стад де Франс в 22:10 по Киеву. Этот поединок станет для "сине-желтых" подготовкой к встречам Лиги наций против Германии и Испании, которые состоятся в Киеве 10 и 13 октября соответственно.