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Жиру: Куртуа не был на тренировке, жаль, если он нас покинет

20:52 99 Читати українською
Жиру: Куртуа не был на тренировке, жаль, если он нас покинет
Оливье Жиру / Фото: Sky Sports

Нападающий Челси Оливье Жиру прокомментировал слухи о трансфере Куртуа в Реал.

"Не знаю относительно Тибо. Правда, он не появился на тренировке. Если он нас покинет, то нам будет очень жаль, ведь он отличный голкипер.

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Что касается Азара, то он тренируется. Мы хотим, чтобы он остался в Челси. С ним действительно классно играть в одной команде.

Мы с ним переписывались после Чемпионата мира. Он поздравил меня и Канте с победой. Я не хотел шутить над ним по поводу полуфинала. Он отлично сыграл на Чемпионате мира. Я считаю его особым игроком", – цитирует футболиста портал Goal.com.

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Англия Трансферы Тибо Куртуа Тибо Куртуа Челси Челси Оливье Жиру Оливье Жиру
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