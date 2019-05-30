Жиру: Арсенал и Челси изменили мою жизнь, поэтому я не хотел праздновать свой гол в финале Лиги Европы

Форвард Челси Оливье Жиру трогательно прокомментировал триумф своей команды над Арсеналом (4:1) в финале Лиги Европы.

"Мы провели интересный первый тайм, но голов не было. Это был хороший финал, и мы играли более эффективно во втором тайме. Я очень горжусь этой победой, команда это заслужила. Это особенный вечер для меня, я рад за Челси.

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Арсенал и Челси изменили мою жизнь, дали мне возможность играть в Премьер-лиге. Я не хотел праздновать гол в ворота Арсенала, но я горжусь тем, что выиграл этот трофей с Челси. Это была наша вторая цель – выиграть Лигу Европы после финиша в первой четверке АПЛ, поэтому я счастлив", – цитирует Жиру BBC.

Напомним, ранее Жиру защищал цвета Арсенала в 2012-2018 годах.

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