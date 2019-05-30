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Жиру: Арсенал и Челси изменили мою жизнь, поэтому я не хотел праздновать свой гол в финале Лиги Европы

01:12 5 Читати українською
Жиру: Арсенал и Челси изменили мою жизнь, поэтому я не хотел праздновать свой гол в финале Лиги Европы
Оливье Жиру / Фото Icon Sport

Форвард Челси Оливье Жиру трогательно прокомментировал триумф своей команды над Арсеналом (4:1) в финале Лиги Европы.

49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
72’ Эден Азар
 
Алекс Ивоби 69’
49’ Оливье Жиру
60’ Педро Родригес
65’ Эден Азар
69’ Алекс Ивоби
72’ Эден Азар

"Мы провели интересный первый тайм, но голов не было. Это был хороший финал, и мы играли более эффективно во втором тайме. Я очень горжусь этой победой, команда это заслужила. Это особенный вечер для меня, я рад за Челси.

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Арсенал и Челси изменили мою жизнь, дали мне возможность играть в Премьер-лиге. Я не хотел праздновать гол в ворота Арсенала, но я горжусь тем, что выиграл этот трофей с Челси. Это была наша вторая цель – выиграть Лигу Европы после финиша в первой четверке АПЛ, поэтому я счастлив", – цитирует Жиру BBC.

Напомним, ранее Жиру защищал цвета Арсенала в 2012-2018 годах.

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Челси - Арсенал Арсенал Арсенал Челси Челси Лига Европы Оливье Жиру Оливье Жиру
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