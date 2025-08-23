Жирона выгоняет провального наследника Довбика – он не смог повторить даже 10% показателей украинца
Жирона решила избавиться от центрального нападающего Бояна Миовски.
Македонец не попал даже в заявку на матч 2-го тура Ла Лиги против Вильярреала, поскольку ему приказали искать другой клуб. Главный тренер Жироны Мичел подтвердил, что лично отстранил Миовски.
Год назад каталонцы заплатили за нападающего Абердина 6,5 млн евро в надежде хотя бы частично компенсировать потерю Артема Довбика. Миовски тотально провалился, забив всего 2 гола в прошлом розыгрыше Ла Лиги. Для контраста – Довбик в позапрошлом наколотил 24 мяча и стал лучшим бомбардиром чемпионата.
Теперь 26-летний Миовски хочет вернуться в хорошо знакомую Шотландию и ведет переговоры с Рейнджерс.
