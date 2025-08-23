Македонец не попал даже в заявку на матч 2-го тура Ла Лиги против Вильярреала, поскольку ему приказали искать другой клуб. Главный тренер Жироны Мичел подтвердил, что лично отстранил Миовски.

Год назад каталонцы заплатили за нападающего Абердина 6,5 млн евро в надежде хотя бы частично компенсировать потерю Артема Довбика. Миовски тотально провалился, забив всего 2 гола в прошлом розыгрыше Ла Лиги. Для контраста – Довбик в позапрошлом наколотил 24 мяча и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Теперь 26-летний Миовски хочет вернуться в хорошо знакомую Шотландию и ведет переговоры с Рейнджерс.

️ BOJAN MIOVSKI no viatjarà ja amb l’equip a Villarreal pel partit de demà.



El futbolista es quedarà a Girona per resoldre el seu futur. El club li ha comunicat que ha de sortir si o si i a dia d’avui una de les opcions que atrau més és la CESSIÓ al RANGERS.@QueThiJugues — Nil Solà (@Nilsola10) August 23, 2025

