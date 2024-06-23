Каталонский клуб впервые публично назвал цену на Артема Довбика, которого связывают с Атлетико, Наполи и другими грандами.

Довбик делает призрачным трансфер в Атлетико – выступление на Евро-2024 как приговор для нападающего сборной Украины

"Мы не покупаем для того, чтобы продавать, мы покупаем для того, чтобы укрепить наш проект. Продавать Довбика я не хочу, но если кто-то заплатит 40 миллионов, то ничего не поделаешь, его придется продавать. Самое главное – воспользоваться всем этим, чтобы закрепить Жирону в элите", – цитирует Карселя AS.

Вероятно, такая клаусула действует лишь для участников ЛЧ. Жирона уже имела неприятный опыт этим летом. Байер пришел и забрал всего за 18 млн евро капитана каталонцев Алейша Гарсию.

Мудрик наконец-то поразил Англию, Довбика уничтожают в Италии – теневые герои сборной Украины, словаки оконфузились после матча