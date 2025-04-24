Виктор Цыганков попал в стартовый состав. Матч, как онлайн-трансляция Леганес – Жирона на "Футбол 24", стартовал в 20:00. Хозяев активнее начали. На 4 минуте Алтимира нанес первый удар – Артур подкорректировал, и снаряд полетел над перекладиной. Для обеих команд очень важная битва. Леганес может сократить отставание от Жироны и приблизиться к спасению. Команда, игравшая в ЛЧ 2024/25, имеет шанс несколько отбиться от угрожающей зоны. Мичел эмоционально реагирует на огромный брак при передачах гостей. Цыганков несколько раз хорошо играет в отборе и проходит соперника. Хозяева пытаются тушить фолами.

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Порту вырывался на свидание с голкипером, в него врезался Сейдуба Сиссе. Красная карточка уже на 19 минуте за фол последней надежды. После розыгрыша штрафного с Цыганковым Эррера не очень удачно пробил. Стуани стрелял ножницами через себя – Дмитрович на месте. Еще глубже садится Леганес на своей половине, однако обороняется довольно спокойно. Блинд подает с левого края, Стуани опережает Цыганкова, но не попадает и еще и в офсайде застревает.

На 33 минуте каталонцы взрываются. Порту на скорости убегает и катит налево. Цыганкову помешал голкипер, который агрессивно набросился на Виктора, перекрывая все возможности пробить. Экс-динамовец обвел Дмитровича, но пробивать уже пришлось с нулевого угла – защитник выбил, хотя мог и в свои ворота закатить. Быстрый розыгрыш углового. Леганес успевает только снова апеллировать к судье. Цыганков принял и мягко подал на правую стойку – одинокий Крейчи чудом промахнулся с нескольких метров.

Активный сегодня вингер сборной Украины – не привязан к правому флангу, действует и в центре много, и даже слева. Цыганков набегает на удар после очередной подачи с угла поля, блокируют свои же Лопес со Стуани. На 45-й Виктор продрался на дриблинге и прострелил во вратарскую, где много людей. Сумасшедший момент Цыганкова на первой компенсированной! Очередной кросс, теперь уже Гуттьереса, с левого фланга нашел украинца, который банально не попал по мячу с расстрельной дистанции. Как-то странно прикрывал лицо руками Виктор. Возможно, солнце слепило глаза. Мичел уходил на перерыв очень злым.

На 54 минуте 38-летний Стуани таки спасает в кризисный момент. Опять много брака, Мичел уже готовил быстрый выход игрока атаки после перерыва. Однако все переиграли гости. Цыганков начал комбинацию, сместившись в центр, Эррера продолжил в касание справа, Порту подал, легендарный уругваец идеально сбросил головой в правый угол. Жирона совсем начала играть на удержание. Два подряд опасные удары Леганеса. Далеченько от ворот, но зачем же настолько отдавать инициативу.

Бывший опорник Барселоны Ромеу наступил на соперника в штрафной. Судьи зафиксировали офсайд, но очень сомнительно все здесь. Раба падает в борьбу с Крейчи. Судья сегодня все спорные эпизоды трактует в пользу Жироны – непременно будут сетовать футболисты и тренеры Леганеса. Однако не скажешь, что где-то есть какие-то очевидные ошибки в арбитраже. На 90+2 пропускают гости. Мунир Эль-Хаддади замкнул прострел с правого фланга. Тот самый экс-форвард Барселоны, сборных Испании и Марокко.

Последние секунды под знаком Цыганкова, который стал игроком матча по версии SofaScore (7,7), создав 4 момента на 0,57 ожидаемого ассиста. Украинец плохо пробил после прострела Данджума и закрутил с углового идеально под удар – снова одноклубники стреляют сами по себе, а не в ворота. Кажется, что эту команду уже ничто не способно спасти. Жирона остается с крошечным преимуществом лишь в 3 очка над зоной вылета. Леганесу не хватает 4 баллов для спасения.

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