Орган финансового контроля клубов УЕФА принял решение о допуске четырех клубов к европейским турнирам на сезон 2024/25. Жирона и Манчестер Сити получили право участия в Лиге чемпионов, а Манчестер Юнайтед и Ницца – в Лиге Европы.

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Это решение стало возможным благодаря изменениям в управлении и финансировании клубов, которые помогли избежать конфликта с правилами УЕФА о собственности нескольких клубов. Инвесторы передали свои доли в Жирону и Ниццу независимым доверенным лицам через специальную структуру, что гарантирует автономность управленческих решений этих клубов в течение сезона 2024/25.

Для клубов установлены следующие условия: доверенные лица теперь полностью контролируют их управление, инвесторы не могут влиять на их решения, и клубы не могут передавать игроков друг другу или заключать новые сделки между собой. С 1 июля 2025 года акции Жироны и Ниццы вернутся к инвесторам при условии, что не будет изменений в управлении или финансировании клубов.

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