Ванат обошелся Жирони в 20 млн евро – Романо заявил об активации клаусулы
Форвард Динамо Владислав Ванат, похоже, уже совсем близок к смене клубной прописки.
Владислав Ванат станет игроком Жироны, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
"Элитные шл*хи окончательно высосали всю энергию и мозги": Заховайло объяснил вылет Динамо из Лиги Европы
По информации источника, отступные за украинского нападающего были уплачены сегодня, 29 августа, в три часа ночи. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро – размер клаусулы звезды "бело-синих".
Напомним, что 23-летний Ванат выступает за первую команду Динамо с 2021 года. Он также сыграл 11 матчей за сборную Украины, в которых забил 2 мяча.
Добавим, что за Жирону уже выступают двое украинцев – вингер Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов.
Динамо победило Маккаби Тель-Авив, но вылетело из Лиги Европы – с Шапаренко произошел курьезный момент