Форвард Динамо Владислав Ванат, похоже, уже совсем близок к смене клубной прописки.

Владислав Ванат станет игроком Жироны, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

"Элитные шл*хи окончательно высосали всю энергию и мозги": Заховайло объяснил вылет Динамо из Лиги Европы

По информации источника, отступные за украинского нападающего были уплачены сегодня, 29 августа, в три часа ночи. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро – размер клаусулы звезды "бело-синих".

Напомним, что 23-летний Ванат выступает за первую команду Динамо с 2021 года. Он также сыграл 11 матчей за сборную Украины, в которых забил 2 мяча.

Добавим, что за Жирону уже выступают двое украинцев – вингер Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов.

️ Vladyslav Vanat to Girona, here we go! Understand the release clause has been paid at 3am.



€20m value for Ukrainian striker to join the Spanish club from Dinamo Kiev. pic.twitter.com/X45TvMTtRF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Динамо победило Маккаби Тель-Авив, но вылетело из Лиги Европы – с Шапаренко произошел курьезный момент