Испанский клуб считает трансфер Довбика ключевым для своего развития. Жирона попытается осуществить трансфер украинского нападающего, если сможет сохранить прописку в элите испанского футбола, сообщает Todofichajes.

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Отмечается, что Рома ищет нападающего с другим профайлом и будет готова продать Артема Довбика летом. Желание почувствовать себя ключевым игроком и приятные воспоминания о периоде карьеры в Жироне могут склонить форварда к возвращению в испанский клуб.

Сейчас Жирона занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги с 35-ю очками, отрыв команды от зоны вылета составляет 3 балла.

Напомним, Артем Довбык выступал за Жирону в сезоне 2023/24. В составе клуба он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 24-мя голами в активе.

Рома благодаря голу Довбыка ворвалась в зону Лиги чемпионов – только трое лучше украинца