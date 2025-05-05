Жирона стремится вернуть Довбика – клуб попытается подписать украинца при одном условии
Каталонская Жирона интересуется форвардом Ромы Артемом Довбиком.
Испанский клуб считает трансфер Довбика ключевым для своего развития. Жирона попытается осуществить трансфер украинского нападающего, если сможет сохранить прописку в элите испанского футбола, сообщает Todofichajes.
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Отмечается, что Рома ищет нападающего с другим профайлом и будет готова продать Артема Довбика летом. Желание почувствовать себя ключевым игроком и приятные воспоминания о периоде карьеры в Жироне могут склонить форварда к возвращению в испанский клуб.
Сейчас Жирона занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги с 35-ю очками, отрыв команды от зоны вылета составляет 3 балла.
Напомним, Артем Довбык выступал за Жирону в сезоне 2023/24. В составе клуба он стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании с 24-мя голами в активе.
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