Жирона и Эспаньол встретились в товарищеском матче за Кубок Каталонии. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Кубок Каталонии 2025.

Жирона – Эспаньол – 0:0 (серия пенальти – 5:4)

Жирона и Эспаньол продолжили подготовку к новому сезону выставочным матчем – финал Кубка Каталонии. В стартовом составе жиронцев вышел и украинец Виктор Цыганков, однако результативными действиями он не отметился, проведя на поле лишь тайм.

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Во второй половине наставники обеих команд фактически полностью изменили составы, но это никак не повлияло – ничья 0:0. По регламенту, победителя должна была определить послематчевая серия пенальти, в которой сильнее оказалась именно Жирона. Героем стал 37-летний вратарь "красно-белых" Хуан Карлос, который отразил один из 11-метровых. К слову, его конкурентом за место в воротах является украинец Владислав Крапивцов.