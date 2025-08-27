Вслед за Виктором Цыганковым и Владиславом Крапивцовым в Жироне может появиться еще один украинец. Как стало известно Футбол 24, каталонский клуб согласовал контракт с нападающим Динамо Владиславом Ванатом.

Теперь Жироне осталось договориться с Динамо. "Красно-белые" существенно приблизились к требованиям киевского клуба – следующие два дня станут решающими.

Жиронв готова выложить более 15 млн евро.

23-летний Ванат выступает за Динамо с 2021 года. Он также сыграл 11 матчей за сборную Украины, в которых забил 2 мяча.

