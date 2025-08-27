Жирона согласовала контракт с Ванатом – известно, сколько может заработать Динамо
Форвард Динамо и сборной Украины Владислав Ванат согласовал условия личного контракта с Жироной.
Вслед за Виктором Цыганковым и Владиславом Крапивцовым в Жироне может появиться еще один украинец. Как стало известно Футбол 24, каталонский клуб согласовал контракт с нападающим Динамо Владиславом Ванатом.
"Результата в Динамо нет": Ярмоленко – о шансах на проход Маккаби Т-А, ссору с Шовковским и хейт фанатов
Теперь Жироне осталось договориться с Динамо. "Красно-белые" существенно приблизились к требованиям киевского клуба – следующие два дня станут решающими.
Жиронв готова выложить более 15 млн евро.
23-летний Ванат выступает за Динамо с 2021 года. Он также сыграл 11 матчей за сборную Украины, в которых забил 2 мяча.
"Колхозный уровень": Заховайло – о Динамо, Шахтере и Полесье, мальчиках с компьютерами и бездонном дне