"Жирона следила за мной, Я разговаривал со спортивным директором клуба Пере Гвардиолой. Был на радарах, но до конкретики не дошло. С Гвардиолой был классный разговор, он сказал, что они следят за мной, давай будем двигаться дальше. На этом все, никаких предложений не было. Я мог туда перейти, когда они подписали Артема Довбика, они предлагали что-то около двух миллионов за меня, но Днепр-1 хотел лишь шесть.

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Мне нравится испанский стиль футбола. Но никогда не знаешь, как пойдет у тебя игра в каком-то отдельном чемпионате. Были предложения из Бельгии, Генк проявлял интерес. По Италии были разговоры о Монце года два назад, в Турции – Бешикташ. Но это были только разговоры, без конкретики", – сказал Пихаленок в интервью SportArena.

Напомним, в июне 2024 года Александр Пихаленок перешел в киевское Динамо из СК Днепр-1. В текущем сезоне хавбек провел 28 матчей за клуб, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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