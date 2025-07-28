Олег Очеретько может долго не задержаться в Шахтере после возвращения из аренды, ведь интерес к нему поступает со стороны европейских клубов.

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"Мой WhatsApp говорит, что Жирона делала предложение по Очеретько, но Шахтер отказался. Я смотрел матчи в Лиге Европы и думаю, что Очеретько может быть серьезной фигурой в команде", – заявил футбольный комментатор Виктор Вацко в своей программе на Youtube.

Отметим, что Очеретько был лидером сборной Украины U-21 на Евро-2025 и значительно спрогрессировал благодаря аренде во львовских Карпатах. Наставник Шахтера Арда Туран активно использовал 22 летнего игрока в матчах квалификации ЛЕ против Ильвеса и Бешикташа.

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