Жирона сделала Шахтеру предложение о главном открытии сборной Украины на Евро-2025
Полузащитник Шахтера Олег Очеретько заинтересовал Жирону.
Олег Очеретько может долго не задержаться в Шахтере после возвращения из аренды, ведь интерес к нему поступает со стороны европейских клубов.
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"Мой WhatsApp говорит, что Жирона делала предложение по Очеретько, но Шахтер отказался. Я смотрел матчи в Лиге Европы и думаю, что Очеретько может быть серьезной фигурой в команде", – заявил футбольный комментатор Виктор Вацко в своей программе на Youtube.
Отметим, что Очеретько был лидером сборной Украины U-21 на Евро-2025 и значительно спрогрессировал благодаря аренде во львовских Карпатах. Наставник Шахтера Арда Туран активно использовал 22 летнего игрока в матчах квалификации ЛЕ против Ильвеса и Бешикташа.
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