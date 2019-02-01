Реал победил Жирону и вышел в полуфинал Кубка Испании: королевский характер, перфоманс Бензема и звёздных резервистов

Мадридский Реал в матче 1/4 финала Кубка Испании переиграл Жирону благодаря дублю Карима Бензема и голу Маркоса Льоренте.

Кубок Испании, 1/4 финала, ответный матч

Жирона – Реал Мадрид – 1:3 (первый матч – 2:4)

Голы: Порро, 71 – Бензема, 27, 43, Льоренте, 76

Жирона – Реал – 1:3 – видео голов и обзор матча

Жирона после досадного поражения на "Сантьяго Бернабеу" должна была забивать два гола, чтобы сравнять общий счёт в противостоянии. Первый из них каталонцы могли провести уже на 3-й минуте, когда высокая подача Гранеля с правого фланга неожиданно попала в каркас ворот. Вообще, на старте встречи Жирона выглядела активнее, чем Реал, но постепенно мадридцы стали выравнивать игру – так, уже на 8-й минуте Бензема мог вывести свою команду вперёд, приняв передачу от Карвахаля и пробив из пределов штрафной мимо левой штанги. На 15-й же же он отобрал мяч у Порро перед самыми воротами, но Педро в последний момент не дал ему завершить дело – а простреливал, кстати, Карвахаль.

Вторая половина тайма прошла очень весело. Сначала открыл счёт Реал: Карим Бензема на 27-й минуте принял короткую передачу Карвахаля и с линии штрафной выстрелил в дальний угол – 0:1. Уже через две минуты Жирона могла сравнять, но Стуани не хватило буквально полсекунды до замыкания прострела Лосано; через две минуты один на один выскочил Марсело, но Ираисос спас хозяев. На 34-й и 38-й мог отличиться Гранель, однако первый удар вытащил Навас, а второй Кейлор лишь чудом не выпустил в собственные ворота. Через минуту после углового головой мог забить Эспиноса, но Бернардо хватило точности.

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В конце концов, расточительство Жироны было наказано на 43-й минуте. Винисиус прошёл по левому флангу к штрафной и сбросил мяч под себя на Бензема, а тот с угла штрафной пробил прямо под дальнюю штангу – 0:2. Интрига касательно полуфинала умерла, но Жирона решила побороться за свою честь, получив шанс отквитать один из мячей на 45-й минуте – Стуани выстрелил метров с восьми после суматохи у ворот, но Навас каким-то чудом парировал.

Во втором тайме Реал захватил инициативу и долго не давал создать сопернику что-то опасное. Сами же мадридцы пороли один момент за другим: на 47-й Рамос замкнул подачу с углового ударом головой выше ворот, на 54-й Винисиус с паса Бензема не пробил Ираисоса вплотную, а на 65-й произошел гиперфейл – голкипер Жироны парировал выстрел Асенсио с левого края штрафной прямо на Васкеса, но тот с линии вратарской добил мяч в штангу. Такой нерезультативный футбол Реала был наказан на 71-й минуте, когда Порро откликнулся на контратаку, вышел один на один с Навасом и не без труда прошил его – 1:2!

Впрочем, маленький праздник Жироны продолжался недолго. "Бланкос" перехватили мяч и могли восстановить преимущество в два гола на 75-й минуте, когда Бэйл мощным ударом метров с 20-ти проверил на внимательность Ираисоса – тот справился. Впрочем, уже в следующей атаке Маркос Льоренте получил передачу от Себальоса, прошел к линии штрафной и мощно пробил с правой в дальний нижний угол – 1:3. На 82-й примерно с той же дистанции Бэйл мог забить четвёртый гол, но мяч после его выстрела "щечкой" пролетел над воротами. На 87-й Жирона могла сократить отставание в счёте до минимального, но Рауль Гарсия не смог попасть в пустой угол после прострела Борхи Фернандеса.

В конце концов, матч завершился победой Реала со счётом 1:3 и выходом мадридского клуба в полуфинал Кубка Короля.

Реал вернул психологию чемпиона

"Королевский клуб" в январе существенно добавил, выиграв шесть из семи последних матчей с общим счетом 18:7. Практически в каждом из них Реал имел проблемы (только Леганес и Севилья ему не забивали), но подопечные Сантьяго Солари непременно перехватывали инициативу и накидывали сопернику несколько голов сверху для успокоения. Весь это успех во многом держится на индивидуальном классе мадридцев и их соперников, маскируя системные проблемы в оборонной работе "бланкос". Тем не менее, одну важную черту в своих футболистах Солари сумел возродить – несгибаемый характер.

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Жирона сделала 15 ударов по воротам, расстреливала Наваса с минимальных дистанций, била по штангам, держала мяч, но загнать гостей в тупик подопечным Эусебио Сакристана не удалось. На фоне давления Жироны Реал раз за разом проводил внешне легкие, но невероятно качественные моменты, в конце концов забив два гола с линии штрафной. "Бланкос" не сыпались, не прижимались и не спешили, методично разрывая каталонцев через слабые фланги, а когда расслабились и позволили каталонцам отквитать один мяч - моментально убили интригу простеньким третьим голом. Чем-то это было похоже на лозунг сборной Бразилии: "вы забьёте, сколько сможете, а мы – сколько захотим".

Конечно, в победе над Жироной, для которой характерны расточительство и глупые поражения в сильных матчах, ничего фантастического нет. Впрочем, следует вспомнить первую половину сезона, когда Реал вполне мог сгореть Эйбару или ЦСКА с разгромным счётом, не выдерживая прессинг и допуская элементарные ошибки – сегодня такое представить трудно. Реал ещё не вернул оптимальных кондиций, но чемпионская уверенность уже при нём.

Карим Бензема – машина

В ответном матче на "Эстадио Монтиливи" Бензема оформил дубль и едва не оформил ассист – подвёл юный Винисиус. В целом же француз выполнил четыре длинные передачи (75% точных) и одну острую. Карим и сам прекрасно цеплялся за них при любом уровне сложности – так, на 8-й минуте он каким-то чудом в окружении двух защитников принял "убегающий" пас от Карвахаля, развернулся на месте и пробил в сантиметрах от дальней штанги. Здесь еще и проявилось другое умение Бензема – ставить корпус; за весь матч он восемь раз вступал в единоборства, пять раз выходя из них победителем.

Карим невероятно эффективно перемещался и сам мог создать себе пространство. Внешне неуклюжий француз сделал три попытки обводок – две из них были удачными, причём одна привела к моменту Винисиуса. Впрочем, лучшая его черта – умение найти и заполнить нужную зону – проявилась на 27-й минуте. Бензема помог преодолеть прессинг в центре, потом открылся на правом фланге, там создал треугольники с партнёрами, получил передачу от Карвахаля и на дриблинге сместился в открытый квадрат на линии штрафной. В дальнейшем оставалось пробить в дальний угол – 1:0.

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Карим забил уже 16 голов во всех турнирах, но ещё неделю назад их количество было значительно скромнее. Невероятно, но за семь дней французский форвард забил пять мячей – таким графиком в текущем сезоне не может похвастаться даже Лионель Месси. Однозначно, сегодня Бензема является главным бриллиантом королевской короны Реала.

Не стареют душой ветераны

На встречу против Жироны вышли Навас и Марсело – безнадёжный вратарь-резервист и суперлатераль с лишним весом, который проигрывает конкуренцию 22-летнему Серхио Регилону. Сантьяго Солари дал легендам мадридского Реала шанс доказать свою профпригодность, а те показали себя во всей красе.

Особенно сильный матч выдал Навас: костариканский голкипер не всегда успешно действовал на выходах, но на линии продемонстрировал настоящий перфоманс, отбив четыре выстрела из дистанций от 6-8 до 20-22 метров. Кроме того, он спас Реал на 30-й минуте, чудом задев прострел Лосано и не дав Стуани запереть его в пустые ворота. Будет очень обидно, если после такого хорошего поединка Кейлор снова вернётся в глухой резерв, уступив тяжести мешка денег, отданного за Куртуа.

Марсело также напомнил о том, какой же он крутой в атаке. У бразильца два заблокированных удара, один выстрел после выхода один на один, три попытки обводки (две успешных) и две обостряющие передачи. Наиболее эффектным был его момент на 32-й минуте, когда Марсело сместился с фланга в штрафную, устроил красивую перепасовку с Винисиусом и в касание пробросил мяч мимо Муньесы, вырвавшись прямо на голкипера. Впрочем, в обороне Марсело действовал не хуже, выиграв 11 из 16 единоборств.

Нестандартных ходов и умения продвигать мяч вперёд очень не хватает левому флангу Реала. Серхио Регилон – более молодой и линейный игрок, который старательно выполняет тактическую задачу, но не более. Впрочем, именно это и нужно Сантьяго Солари: аргентинец понимает слабости системы обороны "бланкос" и старается поставить прагматичный футбол, в котором не так просто найти место для самовольных решений Марсело. Кроме того, довольно случайному тренерству Солари нужен авторитет среди капризных суперзвёзд, так Сантьяго гораздо выгоднее опираться именно на молодых футболистов. Тем не менее, с Жироной Марсело показал топ-класс, с которым теперь придётся считаться.