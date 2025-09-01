Реал Сосьедад официально объявил о подписании полузащитника Янхеля Эрреры. Клуб из Сан-Себастьяна достиг договоренности с Жироной по трансферу венесуэльского футболиста, а сам игрок подписал контракт до лета 2030 года. Сумма сделки - 11 миллионов евро.

27-летний хавбек начинал карьеру на родине в Атлетико Венесуэла, откуда перебрался в Манчестер Сити. Английский гранд сразу отправил Эрреру в аренду – сначала в Нью-Йорк Сити в МЛС, а затем в Уэску, где он дебютировал в Ла Лиге.

Дальнейшие годы футболист провел на правах аренды в различных испанских клубах – два сезона в Гранаде, один в Эспаньоле, а затем в Жироне. Именно каталонский клуб выкупил его контракт после успешной аренды. За три года в Жироне Эррера стал ключевым игроком средней линии и помог команде выйти на новый уровень в чемпионате. В составе Жироны Эррера провел 87 поединков, в которых отметился 11 голами и 5 ассистами.

