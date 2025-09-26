Жирона подходила к домашке с Эспаньолом с ужасной статистикой. Подопечные Мичела не выиграли ни одного из шести матчей в новом сезоне Ла Лизы, потерпев четыре поражения. Команда пропустила 16 голов при всего трех забитых, что является худшей разницей голов в текущем чемпионате. Да еще и травмированный Цыганков с Крапивцовым до сих пор недоступны.

Правда, в предыдущем туре каталонцы выдали относительно неплохой поединок в Бильбао, расписав ничью с Атлетико. При этом два из трех выступлений Ваната в Примере оказались положительными – украинец забил гол, имел несколько выходов один на один и заслужил хорошую прессу. Все это дарило надежду на конец безвыигрышной серии, однако выполнять данную задачу Жироне пришлось в матче против четвертой команды Ла Лиги.

Первый тайм подтвердил, что Жироне будет очень тяжело, хотя дебютный момент создали именно хозяева. На 12-й минуте счет должен был открывать Мартин, который вколотил с отскока из-за пределов штрафной – Иван целил в правую девятку, однако Дмитрович выполнил классный сейв.

Эспаньол мгновенно ответил контратакой с передачей на линию полукруга. Оттуда в касание вколотил Роберто Фернандес, направив мяч под правую стойку. Удар был плотным и очень точным, но Гассанига спас каталонцев.

Еще лучший сейв Пауло выполнил на 28-й минуте, когда в штрафную Жироны прошел прострел на Долана. Тот пробивал метров с 14-ти в ближнюю девятку. Гассанига парировал на чистых рефлексах. Перед перерывом же он мог пропустить со стандарта, когда Милья крутил в левый верхний угол – сфера пролетела рядом с каркасом! В конце концов, команды отправились отдыхать при нулях на табло.

Ванат вышел в основе и был довольно пассивным в первом тайме, однако во втором Владислав стал заметным. Украинец неплохо открывался, был готовым к обыгрышам между линиями, выводил из-под прессинга и раздал несколько неплохих пасов. В частности, после именно перевода экс-динамовца на 51-й минуте в левый полуфланг по воротам пробил Унахи – получилось слишком слабо.

Еще через минуту Ванат должен был открывать счет. Унахи вылетал один на один, но защитники не дали ему выстрелить. Зато мяч отскочил на Владислава – тот оказался прямо перед Дмитровичем! К сожалению, наш земляк растерялся, покатив прямо в голкипера.

Еще один крутой момент Ванат организовал на 62-й минуте, когда запрессинговал Дмитровича. Серб выполнил неудачный пас, который должен был завершиться выстрелом Порту, однако вингера в последний момент опередил Гонсалес.

Впрочем, на 75-й минуте Ванат мог и антигероем стать, обрезавшись в центре поля на своей половине. Нападающий выкатил пас точно на ход Пере Мильи, которому осталось добежать до линии штрафной и нанести мощный удар. Мяч прошел над перекладиной!

В целом, после оживленного начала Жирона отпустила Эспаньол. К счастью для Мичела, "попугаи" много в ответ не создали – кроме вышеупомянутых моментов вспоминается только выстрел Ромеро с линии полукруга мимо левой стойки.

Ванат покинул поле на 78-й минуте, уступив место легендарному Стуане. В активе украинца – 2 удара (1 заблокирован, 1 в плоскость), 15 передач (13 точных), 1 точный лонгбол, 2 выноса, 1 перехват и 1 удачный отбор в 2-х эпизодах. В общем, экс-динамовец наиграл на 0,58 ожидаемых голов и 0,13 ожидаемых голов.

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Жирона не проигрывает уже во втором матче подряд, но безвыигрышная серия подопечных Мичела продолжилась до 7 туров – команда до сих пор не может победить в новом чемпионате.

