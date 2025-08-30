Рейнджерс на своем официальном сайте объявил о переходе Бояна Миовски. Македонский форвард подписал контракт с шотландским клубом на четыре года.

По информации Marca, Жирона получит 3,5 миллиона евро и сможет рассчитывать еще три млн в виде бонусов. "Красно-белые" также могут получить 20% от будущей перепродажи нападающего.

Миовски присоединился к Жироне летом 2024 года. Он должен был заменить Артема Довбика, но провалился в Испании. В общем Боян сыграл за Жирону в 23 матчах, забив четыре гола и отдав два ассиста.

К слову, Миовски в команде должен заменить Владислав Ванат, который уже прибыл в Барселону, чтобы подписать контракт с Жироной.

