Защитник Жироны Ладислав Крейчи в ближайшее время может перейти в Вулверхэмптон.

Как сообщает L'Esportiu de Catalunya, Вулверхэмптон в последние часы значительно усилил свой интерес к 26-летнему защитнику Жироны Ладиславу Крейчи и готов удовлетворить финансовые требования каталонцев.

Жирона оценила своего игрока в 30 миллионов евро, и Вулверхэмптон не против выполнить этот запрос. Переговоры между сторонами уже открыты, а сам Крейчи не возражает против перехода в стан "волков". Если Вулверхэмптон сделает официальное предложение на уровне указанной суммы, сделка может состояться уже в ближайшее время.

Чешский футболист присоединился к Жироне всего год назад из Спарты Прага за 8 миллионов евро, подписав контракт до 2029 года. В прошлом сезоне Крейчи в составе Жироны сыграл 36 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Также Крейчи имеет 20 матчей и 3 забитых мяча в составе сборной Чехии.

