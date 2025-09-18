“Спасибо за поздравления с переходом. Почему я выбрал Жирону? Потому что это хороший проект, который меня убедил. Плюс клуб сделал хорошее предложение Динамо. А насчет ударения, нет разницы как будет ставиться ударение.

Ваната теперь просят спасти Жирону – звезда Манчестер Сити в восторге от дебюта украинца

У меня очень хорошие эмоции, поскольку забил уже первый гол и меня все поздравили. Личных целей у меня нет, но моя задача забивать в каждой игре. С адаптацией проблем не было, потому что в Жироне есть несколько украинцев и меня хорошо встретили.

В основном я играю на позиции центрального нападающего. Для меня эта позиция – лучшая, поскольку играя на острие я могу продемонстрировать все свои лучшие качества.

Так, я общался с Довбыком, когда мы встретились в сборной. Он сказал, что здесь есть отличные возможности для прогресса. А насчет цифр, как я уже сказал – главная задача забивать в каждой игре

Со Стуани у нас хорошие профессиональные отношения. Мы тренируемся вместе, Кристиан что-то подсказывает мне. Он хороший нападающий и у него есть чему научиться, внимательно слежу за ним. И у него очень хороший украинский.

Как оцениваю свое физическое состояние в такой изнурительной лиге? В целом нормально. Наши тренеры готовят нас к играм. Хотелось бы поехать на чемпионат мира со сборной Украины.

С земляками много общаемся на базе, живем в одном месте. С Витей (Цыганковым) мы ходим вместе есть, он показывает хорошие локации. Есть переводчик, который помогает, и как он говорит: "держит нашу лодку на плаву", – сказал Ванат в интервью на официальном youtube-канале Жироны.

Напомним, что Владислав Ванат присоединился к Жироне летом 2025 года. В матче против Сельты он дебютировал в Ла Лаге и забил гол.

"Неприятные сравнения": испанские СМИ оценили голевой дебют Ваната – кейс Довбыка, 17 миллионов, унижение предшественника