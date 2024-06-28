Жирона в новом сезоне будет выступать в форме от Puma, но дизайн будет несколько необычным.

Довбик и Цыганков узнали соперников на сборах – Жирона сыграет против клуба украинца и проведет еще 4 матча

Вместо уже привычных вертикальных линий на форме будут красные и белые волны, которые будут образовывать клетчатый дизайн, более привычный для сборной Хорватии.

Заметим, что Жирона впервые в своей истории получила право участия в Лиге чемпионов, заняв третье место в Ла Лиге в прошлом сезоне. Приобщились к этому Артем Довбик и Виктор Цыганков – первый стал Пичичи, забив 24 гола в чемпионате и отдав 8 ассистов, а у второго – 8 голов и 7 ассистов.

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