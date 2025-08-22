Виктор Цыганков открыт к тому, чтобы покинуть Жирону этим летом, информирует журналист Бен Джейкобс. Он призвал общественность следить за будущим украинца в последние дни трансферного окна.

Каталонский клуб повесил на Цыганкова ценник в 20 млн евро. Именно за такую сумму "красно-белые" будут готовы распрощаться с Виктором.

Напомним, что Цыганков играет за Жирону с января 2023 года, куда перешел из Динамо за 5 млн евро. Его контракт с каталонцами рассчитан до лета 2027 года.

В матче 1-го тура Ла Лиги сезона 2025/26 Виктор оформил голевой пас в игре с Райо Вальекано (1:3).

