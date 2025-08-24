Глупое удаление Гассаниги в провальном матче против Райо Вальекано открыло путь Крапивцову. Наш голкипер неплохо сыграл против мадридцев, а из-за дисквалификации аргентинца Мичел не имел выбора – Влада оставили в воротах и на поединок с Вильяреалом. Цыганков же после своего ассиста не мог пролететь мимо основу, поэтому в День независимости в основе Жироны вышло сразу два украинца.

Мы ожидали футбольного праздника – и получили его. "Желто-синие" куражились, однако был нюанс. Праздник устроили игроки Вильяреала, которые заколотили четыре гола в первые 27 минут, а к Крапивцову возникли большие вопросы.

Хозяева открыли счет уже на 7-й минуте. Защитник Рейс отдал поперечную передачу на Эрреру, однако тот не смог обработать мяч. Пепе перехватил его и выскочил один на один, легко переиграв Крапивцова. Владислав сам упростил задачу для Николя, не став сокращать дистанцию до нападающего – вместо этого он остановился на прямых ногах.

На 15-й минуте Вильяреал удвоил свое преимущество. Недавний кат сборной Украины – канадский вингер Бьюкенен – получил передачу на ход правым флангом, пробросил мяч между ног защитнику и пробил с острого угла в ближнюю девятку. Сфера пролетела над ушами Крапивцова. Украинец даже не успел поднять руки, ведь они были слишком низко опущены.

На 25-й минуте "желтая субмарина" провела третий гол. После розыгрыша стандарта Пино подал на дальнюю штангу, где без опеки остались аж два футболиста хозяев. Рафа Марин замкнул в противоход Крапивцову. Вопросов к Владиславу было меньше, однако даже Пино слишком спокойно пролетел над линией вратарской. Кроме того, украинец не остановился в момент замыкания, а потому не среагировал на удар.

Еще через две минуты Вильяреал довел дело до 4:0. Только здесь украинца не в чем обвинить. Пино принял диагональ и сбросил мяч на ход Кардони, тот прострелил на Бьюкенена, а Тейджон попытался замкнуть. Обработать пас с первого раза не удалось, поэтому Крапивцов успел броситься в ноги – впрочем, выцарапать сферу не удалось. Канадец таки затолкал ее в сетку.

Оформив столь большой гандикап, Вильяреал расслабился. Время от времени моменты создавались, однако темп явно упал. Этот факт отнюдь не помог Жироне. Цыганков при таких условиях оказался беспомощным – все 5 его навесов и один лонгбол остались без адресатов. Показать футбол уровня Бьюкенена не получилось, но экс-динамовец отдал 15 точных пасов из 20-ти и выиграл 5 единоборств из 7.

Витя отмучился на 78-й минуте, уступив место Асприлье. К тому времени Жирона горела со счетом 0:5. К сожалению, не обошлось без явной ошибки Крапивцова – Бьюкенен с линии штрафной вколотил в ближнюю девятку, а Крапивцов не смог отбить. Мяч от его рук залетел в сетку.

Финальный свисток зафиксировал сокрушительное поражение каталонцев. Жирона в первых двух турах стала худшей командой чемпионата. С такой обороной коллектив вылетит в Сегунду.