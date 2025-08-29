Жирона получила серьезный удар в конце трансферного окна. Как сообщает Lesportiudecatalunya, 37-летний голкипер Хуан Карлос Мартин получил тяжелую травму, из-за которой пропустит от 5 до 7 месяцев.

Ванат обошелся Жироне в 20 млн евро – Романо заявил об активации клаусулы

В распоряжении тренера Жироны Мичела Санчеса остаются лишь Пауло Гассанига и Владислав Крапивцов. Как сообщает источник, украинец пока что не убедил клуб своей стабильностью, поэтому Жирона рассматривает вариант с подписанием нового вратаря, чтобы усилить конкуренцию и снизить давление на молодого игрока.

Недавно Жирону связывали с Арнау Тенасом и Игнасио Пеньей, однако первый уже перешел в Вильяреал, а второй оказался в Эльче на правах аренды из Барселоны. Поэтому наиболее вероятным видится приход опытного голкипера, подобного по профилю к Хуану Карлосу. Если клуб воспользуется возможностью подписать свободного агента, он сможет сделать это даже после закрытия окна 1 сентября.

Таким образом, ближайшие дни Жирона будет вынуждена выйти на рынок, чтобы найти замену травмированному Хуану Карлосу.

Жирона потерпела разгром от Вильяреала – Крапивцов в ужасном матче пропустил 5 голов, кат Реброва превзошел Цыганкова