Бразильский вингер Савио продолжит карьеру в чемпионате Испании. Жирона согласовала аренду 19-летнего футболиста из Труа, сообщает Фабрицио Романо.

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В приглашении Савио были также заинтересованы Рома и ПСВ. Однако Жирона и Труа находятся в системе City Football Group, поэтому организовать переезд игрока по этому маршруту было гораздо проще.

К слову, прошлый сезон бразилец провел в составе ПСВ, где сыграл 17 матчей (2 гола и 4 ассиста). Савио будет прямым конкурентом Виктору Цыганкову, ведь его основная позиция – правый вингер.

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