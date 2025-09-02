Жирона на своем официальном сайте объявила о подписании Доминика Ливаковича на правах аренды сроком на один сезон. Он станет четвертым вратарем команды после Пауло Гассаниги, Владислава Крапивцова и Хуана Карлоса.

Ванат официально стал игроком Жироны – Каталонский клуб усилился еще одним украинцем

Ранее в связи с длительной травмой Хуана Карлоса спортивный директор Жироны и главный тренер Мичел четко дали понять, что команде нужен еще один вратарь, чтобы составить конкуренцию Гассаниге и помочь развитию Крапивцова. Как информирует Marca, в этом вопросе каталонскому клубу помог Манчестер Сити, который решил отпустить своего вратаря Эдерсона в Фенербахче.

Таким образом, стамбульский клуб согласился отпустить основного вратаря сборной Хорватии в Каталонию.