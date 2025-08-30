На своем официальном сайте Жирона объявила о трансфере Аззедина Унаи. Марокканец подписал контракт с "красно-белыми" до 2030 года.

Жирона расчистила путь Ванату, отпустив провального форварда к 55-кратному европейскому чемпиону

Жирона заплатит Марселю 6 миллионов евро за 80% прав на 25-летнего игрока. Унаи перебрался к провансальцам в 2023 году. Впрочем, с приходом Роберто Де Дзерби стал ненужен команде и отправился в аренду в Панатинаикос.

В общем Унаи сыграл за Марсель в 44 матчах, в которых забил три гола и отдал один ассист. Аззедин в составе сборной Марокко ездил на ЧМ-2022, где его команда совершила сенсацию, выйдя в 1/4 финала. Полузащитник настолько впечатлил тогдашнего наставника Испании Луиса Энрике, что специалист расспрашивал об игроке на пресс-конференции. Именно это видео использовала Жирона, чтобы представить новичка.