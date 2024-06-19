Жирона после выхода в Лигу чемпионов ищет усиление для нападения. Артем Довбик провел великолепный сезон, став лучшим бомбардиром Ла Лиги, но потеря украинца остается реальной, потому что на него охотятся топ-клубы Европы.

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Клуб серьезно отнесся к ситуации, почти закрыв трансфер центрфорварда Браги Абеля Руиса, сообщает L'esportiu de Саталунья. Испанец отказался продлевать свой контракт (завершается через год), что сильно помогло Жироне в переговорах. Сумма перехода составит около 9 млн евро, дополнительно будет прописана бонусная часть.

К слову, в прошлом сезоне Руис забил 6 голов и отдал 2 ассиста в 30 матчах чемпионата Португалии. Украинские болельщики могут помнить Абеля по матчам на молодежном чемпионате Европы. Он забивал команде Руслана Ротаня в группе, а затем был звездой уничтожения украинцев в полуфинале турнира. Испания победила 5:1, а Руис оформил гол + пас.

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