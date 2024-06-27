Испанский форвард Абель Руис вернулся на родину после четырех сезонов в Португалии.

Абель Руис стал игроком Жироны, сообщает официальный сайт клуба. Каталонцы выкупили форварда из Браги и подписали на пять лет – контракт до лета 2029-го.

По информации инсайдеров, Руис обошелся Жироне в 8,5 миллиона евро, а это означает, что скромный клуб побил собственный рекорд. За Довбика платили почти на миллион меньше, а летний новичок Крейчи стоил около 8 млн.

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В рамках сделки Жирона отдала Браге другого форварда – Габри Мартинеса. Мартинес подписал с португальцами контракт на 5 лет, а Жирона оставила себе процент от дальнейшей продажи.

Руис – воспитанник Барселоны. Последние четыре сезона он отыграл за Брагу. 24-летний нападающий имеет опыт в Лиге чемпионов (9 матчей, 1 гол, 1 ассист), а также он может закрыть позиции на флангах атаки.

Абель создаст конкуренцию Довбику, или же станет заменой украинцу, если Артем пойдет на повышение. Жирона в следующем сезоне дебютирует в Лиге чемпионов.

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