Жирона перед сверхважным матчем против Штурма в ЛЧ должна была провести каталонское дерби. Правда, соперником была не Барселона, а Эспаньол, который держался на предпоследней позиции. Для подопечных Мичела этот поединок стал возможностью улучшить турнирное положение – в случае победы они бы приблизились к топ-4 на расстояние трех очков.

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К сожалению, Цыганков в старт не попал, однако украинец присутствовал в запасе. Очень хотелось, чтобы Виктор вышел на поле и забил какой-то спасительный для Жироны гол – впрочем, партнеры разобрались и без его помощи. Хиль и Миовски организовали разгром всего за 21 минуту.

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Счет был открыт уже на 4-й минуте, в первой же атаке первым же ударом. Миовски зацепился за мяч на правом фланге и выполнил перевод налево, где ход набрал Хиль. Брайан ворвался в штрафную, не заметив сопротивления защитника, и пробил под дальнюю штангу – 1:0!

На 16-й Хиль отблагодарил ассистента. Брайан открылся на левом углу штрафной, принял пас от Блинда и прострелил вдоль линии вратарской. Передачу заблокировали, однако хавбек тут же подхватил отскок. Повторный прострел завершился замыканием Миовски с 6-ти метров – 2:0! Это был его дебютный гол за Жирону.

На 21-й минуте история повторилась, только теперь Хиль выполнял подачу. Миовски ногой замыкал без сопротивления. 3:0. На 27-й же хозяева провели четвертый гол – это Ван Де Бек подправил навес с углового на дальнюю стойку, а Крейчи вколотил мяч с метра. 4:0! Дальше можно было не играть.

В начале второго тайма Миовски мог и хет-трик оформить, замыкая прострел Ван Де Бека с правого фланга, однако мяч прошел рядом с левой стойкой. Эспаньол же на 55-й минуте сумел размочить счет – впрочем, на большее "попугаев" в этом матче не хватило. Последние 30 минут команды де-факто доигрывали.

Впрочем, украинские болельщики не спешили выключать трансляцию, ведь на поле вышел Цыганков. Виктор заменил Асприлью на 60-й минуте и принял участие в нескольких интересных комбинациях Жироны. До пасов под удар дело не дошло, зато наш казак пробивал сам. На 65-й минуте он сместился с правого фланга и пробивал с полукруга, а на 82-й Цыганков ворвался в штрафную и стрелял с острого угла.

К сожалению, обе попытки заблокировали защитники. Чем-то лучшим Витя не отметился, но важен сам факт возвращения. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счетом 4:1 – подопечные Мичела приблизились к зоне ЛЧ на расстояние трех очков. Впрочем, конкуренты имеют игры в запасе.

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