"Для меня Жирона – это некий испанский Лестер, совершенно неожиданно выигравший английскую лигу несколько лет назад.

Камбэк Цыганкова и Ко с очередным дублем ветерана в видеообзоре матча Ориуэла – Жирона – 2:5

У нее есть замечательный тренер Мичел, а также молодые талантливые футболисты, которые голодны и хотят идти вперед. Такие, как Савиньо и Цыганков. А еще есть опытные футболисты, такие как 37-летний нападающий Стуани, который все еще очень хорош, или Гарсия, который хорошо играет в линии полузащиты. Для меня это идеальное сочетание.

Выиграет ли Жирона чемпионат? Нет. Я думаю, что они займут четвертое место в Ла Лиге, потому что не смогут справиться с Реалом, Атлетико или Барселоной. Эти три клуба слишком сильны. Но четвертое место все равно будет замечательным, потому что это даст им возможность играть в Лиге чемпионов.

Вообще, команда Мичела не только забивает, но и играет в лучший футбол в Ла Лиге. Я не сомневаюсь, что Жирона перед ЛЧ потеряет многих игроков, поскольку за ними придут другие клубы. Но до этого будет еще не одно их выступление, прежде чем это произойдет. Я надеюсь, что в воскресенье (10 декабря) это будет супер-матч между ними и Барселоной", – цитирует Sportowefakty Хосе Альварес.

Напомним, что Жирона сейчас находится на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 баллов. "Красно-белые" уступают Реалу, который занимает первое место, только по дополнительным показателям.

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