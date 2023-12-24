Вингер Жироны Виктор Цыганков попал в сферу интересов нескольких клубов, чем и хочет воспользоваться один из лидеров Ла Лиги.

Жирона приобрела Цыганкова из Динамо всего за 5 млн евро, но сейчас хочет получить за украинскую звезду сумму, большую в 10 раз, информирует Fichajes.net.

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Отмечается, что жиронцы не хотят за бесценок отпускать один из своих главных активов и оценивают Виктора в 50 млн евро. Это выгодно и Динамо – "бело-синие" претендуют на 50% от будущего трансфера украинца.

Добавим, что в текущем сезоне Цыганков провел 16 матчей за Жирону, в которых отметился 3 голами и 3 ассистами.

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