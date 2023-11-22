Игроки сборной Украины Артем Довбик и Виктор Цыганков получили послание от испанской Жироны после выхода в плей-офф Лиги наций.

"После вчерашней ничьей против Италии, Цыганков и Довбик сыграют в плей-офф Лиги наций за право выйти на Евро-2024.

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Успехов, ребята! Ждем вашего возвращения", – говорится в заметке в твиттере Жироны.

Напомним, что ничья с Италией (0:0) не позволила Украине напрямую квалифицироваться на Евро-2024, но оставила шанс получить путевку путем плей-офф Лиги наций. Решающие поединки запланированы на март следующего года.

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