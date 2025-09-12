Владислав Ванат провел первую тренировку в Жироне. Каталонский клуб опубликовал в своих социальных сетях нарезку с работой Ваната с мячом. Ролик сопровождался украинской композицией DJ Daniel Havij – Украина Золотая Дорога.

Перед международной паузой Жирона официально объявила о подписании 23-летнего украинского форварда Владислава Ваната. Контракт игрока с испанским клубом будет действовать пять лет, а на поле он будет выступать под номером 19.

За Жирону также играют украинцы Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.